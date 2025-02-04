Лыжный забег с пулеметом: в Иркутске отметили день рождения Белобородова

В Баклашах 31 января 1903 года Белобородов родился в казачьей семье. Военную карьеру начал в 16 лет в 1919 году в партизанском отряде, всю жизнь был профессиональным военным. Герой Великой Отечественной, войну он закончил в Харбине. Умер 1 сентября 1990 года, завещав похоронить себя рядом со своими солдатами, павшими под Москвой в 1941-м, — его могила находится на Мемориальном воинском кладбище «Снегири».