Лыжный забег с пулеметом: в Иркутске отметили день рождения Белобородова

Студенты Восточно-Сибирского института МВД устроили лыжный переход из Иркутска в Шелехов. Они доставили дубликат Знамени Победы в среднюю школу села Баклаши Шелеховского района, которая носит имя Белобородова.
В Баклашах 31 января 1903 года Белобородов родился в казачьей семье. Военную карьеру начал в 16 лет в 1919 году в партизанском отряде, всю жизнь был профессиональным военным. Герой Великой Отечественной, войну он закончил в Харбине. Умер 1 сентября 1990 года, завещав похоронить себя рядом со своими солдатами, павшими под Москвой в 1941-м, — его могила находится на Мемориальном воинском кладбище «Снегири».
В Иркутске традиционно отмечают день его рождения торжественными митингами — чествуя Белобородова, чествуют всех победителей Великой Отечественной. И в этот раз митинг прошел у мемориала «Вечный огонь славы», где собрались представители власти, правоохранительных структур и общественных организаций. К Вечному огню и памятнику Белобородову возложили цветы, дали троекратный салют. После чего студенты института МВД отправились в лыжный переход до Шелехова.