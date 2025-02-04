Мэр Шелест поручил УДХБ активизировать подготовку к весеннему паводку

Мэр Сергей Шелест поручил Управлению дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) активизировать работы по подготовке к предстоящему весеннему паводку в Омске.
Сейчас главы округов и руководители дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) уже сверяют список мест возможного подтопления. Адреса в перечне из года в год остаются почти одни и те же. В их числе улицы и проезды в частном секторе, низинные участки и территории с гидрогеологическими особенностями.
Со всех территорий, которые попадают в зону возможного подтопления, запланирован вывоз скопившегося снега. Работы уже стартовали. Бригады УДХБ начали с проездов между 21-й и 26-й Линиями в Центральном округе. Весь снег будет вывезен на муниципальные снежные полигоны.
Сергей Шелест отметил, что омичи также могут воспользоваться бесплатными талонами на вывоз снега.
«Хочу напомнить, что в нашем городе действует система бесплатных талонов на вывоз снега для тех, кто хочет обезопасить свое домовладение от паводковых вод. Для получения таких талонов нужно обратиться в администрацию своего округа», — написал Шелест в Telegram-канале.