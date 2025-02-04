Мэр Шелест поручил УДХБ активизировать подготовку к весеннему паводку

Сейчас главы округов и руководители дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) уже сверяют список мест возможного подтопления. Адреса в перечне из года в год остаются почти одни и те же. В их числе улицы и проезды в частном секторе, низинные участки и территории с гидрогеологическими особенностями.