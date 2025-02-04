Посещение Воронежского биосферного заповедника стало дороже

Теперь стоимость взрослого билета на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет 200 рублей. В заповеднике пояснили, что подорожание связано с увеличением прожиточного минимума в Воронежской области. В связи с этим плата за посещение ООПТ федерального значения, к которым относится и заповедник, должна составлять не менее 1% от этого значения.