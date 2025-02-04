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Посещение Воронежского биосферного заповедника стало дороже

С 1 февраля цена билета составляет 200 рублей.

С 1 февраля выросла плата за посещение Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В. М. Пескова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Теперь стоимость взрослого билета на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет 200 рублей. В заповеднике пояснили, что подорожание связано с увеличением прожиточного минимума в Воронежской области. В связи с этим плата за посещение ООПТ федерального значения, к которым относится и заповедник, должна составлять не менее 1% от этого значения.

Приобрести бесплатный билет в кассе по-прежнему могут дети, пенсионеры, многодетные семьи, жители населенных пунктов в границах заповедника, инвалиды и представители других льготных категорий.