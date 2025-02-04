Суд отпустил из-под домашнего ареста Анастасию Чернецкую

«Рассмотрев доводы защиты, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга и избрал в отношении Анастасии Чернецкой меру пресечения в виде запрета определенных действий — ей запрещено общаться участниками уголовного дела», — сообщили в пресс-службе областного суда.
В июне этого года имущество Анастасии Чернецкой было арестовано по делу о мошенничестве. Изначально суд заключил ее под стражу. В августе Анастасию выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест. Она обвиняется по статье УК РФ «Мошенничество организованной группой в особо крупном размере».