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Тихорецкий, Загородный и Профессора Попова ограничили до марта

Во вторник, 4 февраля, работы на коммуникациях ограничили проезд в трех районах Петербурга: Выборгском, Петроградском и Адмиралтейском. Продлятся они до начала или даже середины марта.

Источник: ГАТИ Петербурга

По информации Государственной административно-технической инспекции Петербурга, до 5 марта ограничено движение транспорта на участке Тихорецкого проспекта от проспекта Науки до Светлановского проспекта. Там идет реконструкция газопровода.

Из-за строительства теплосетей с 4 февраля по 5 марта ограничен проезд по улице Профессора Попова на Петроградской стороне. Изменения коснулись участков от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы.

А работы по прокладке электрокабеля изменили схему движения на Введенском канале от набережной Обводного канала до Загородного проспекта и на Загородном проспекте у Пионерской площади. Движение там ограничено до 15 марта.