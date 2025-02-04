Тихорецкий, Загородный и Профессора Попова ограничили до марта

По информации Государственной административно-технической инспекции Петербурга, до 5 марта ограничено движение транспорта на участке Тихорецкого проспекта от проспекта Науки до Светлановского проспекта. Там идет реконструкция газопровода.
Из-за строительства теплосетей с 4 февраля по 5 марта ограничен проезд по улице Профессора Попова на Петроградской стороне. Изменения коснулись участков от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы.
А работы по прокладке электрокабеля изменили схему движения на Введенском канале от набережной Обводного канала до Загородного проспекта и на Загородном проспекте у Пионерской площади. Движение там ограничено до 15 марта.