Автоматы Калашникова и спортивные тренажёры поступили в школы Советской Гавани

Новое учебное оборудование приобрели для школ Советско-Гаванского района. На эти цели при поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина была выделена президентская субсидия на сумму более семи миллионов рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На средства президентской субсидии в школах Советско-Гаванского района оборудованы кабинеты для предмета «Основы безопасности и защиты Родины».
— В школах района №№ 1, 3, 5, 6 и 16 появились автоматы Калашникова, тренажеры для оказания первой медицинской помощи, аппаратно-программный обучающий комплекс по правилам дорожного движения и прочее учебное оборудование, — написал в своем телеграм-канале глава Советско-Гаванского района Дмитрий Чайка.
Более двух миллионов рублей выделено на приобретение малых архитектурных форм для прогулочных площадок в детских садах №№ 3, 6, 9 и 14. Оборудование установят этой весной.