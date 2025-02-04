Автоматы Калашникова и спортивные тренажёры поступили в школы Советской Гавани

Новое учебное оборудование приобрели для школ Советско-Гаванского района. На эти цели при поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина была выделена президентская субсидия на сумму более семи миллионов рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».