Миллион рублей выиграл дизайнер из Волгограда

История выигрыша Виталия оказалась не только радостной, но и немного неожиданной. Счастливый билет находился в подарочном конверте, который он изначально планировал подарить своей маме. Однако по стечению обстоятельств передать конверт не удалось, и мама предложила сыну оставить его себе и проверить результаты тиража самостоятельно.