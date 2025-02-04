Миллион рублей выиграл дизайнер из Волгограда

1 января 2025 года прошел главный лотерейный розыгрыш «Русского лото» под названием «Новогодний миллиард». Этот тираж стал знаменательным событием: в стране появился четвертый лотерейный миллиардер, а также 90 новых миллионеров. Среди счастливчиков оказался и житель Волгограда — дизайнер Виталий. В рамках 1604-го тиража «Русского лото» он выиграл 1 000 000 рублей.
История выигрыша Виталия оказалась не только радостной, но и немного неожиданной. Счастливый билет находился в подарочном конверте, который он изначально планировал подарить своей маме. Однако по стечению обстоятельств передать конверт не удалось, и мама предложила сыну оставить его себе и проверить результаты тиража самостоятельно.
— Я проверил билет примерно через неделю, ожидая увидеть небольшой выигрыш, который бы просто окупил стоимость билетов. Но когда на экране появилась сумма, я был настолько потрясен, что даже спросил у умной колонки с голосовым помощником, сколько нулей в миллионе, — делится Виталий.
Его мама также не смогла сдержать эмоций. Узнав о выигрыше сына, она воскликнула: «Ой, как хорошо, что все так получилось!».