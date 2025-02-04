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Жители сел Прикамья смогут покупать лекарства в медучреждениях

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в краевой парламент.

Источник: Комсомольская правда

Жители сельских районов Пермского края смогут покупать лекарства в медицинских учреждениях. Соответствующий проект об изменении регионального закона об охране здоровья граждан внесен на рассмотрение в Заксобрание. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Законопроектом предлагается разрешить продавать лекарственные препараты в малых населенных пунктах Прикамья во всех обособленных подразделениях медицинских организаций. При условии, что в селе или деревне нет аптеки. Ранее продавать лекарства могли только амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и центры общей врачебной практики. Кроме того, в рамках данного законопроекта планируется разрешить священнослужителям посещать пациентов. Такая норма уже есть в федеральном законе.

Все эти изменения, предлагаемые внести в региональный закон, депутаты краевого Заксобрания планируют рассмотреть на заседании, которое состоится в марте.

здоровье