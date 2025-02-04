Жители сел Прикамья смогут покупать лекарства в медучреждениях

Законопроектом предлагается разрешить продавать лекарственные препараты в малых населенных пунктах Прикамья во всех обособленных подразделениях медицинских организаций. При условии, что в селе или деревне нет аптеки. Ранее продавать лекарства могли только амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и центры общей врачебной практики. Кроме того, в рамках данного законопроекта планируется разрешить священнослужителям посещать пациентов. Такая норма уже есть в федеральном законе.