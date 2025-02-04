85 лет назад был расстрелян глава НКВД эпохи «Большого террора» Николай Ежов

«Я в течение двадцати пяти лет своей партийной жизни честно боролся с врагами и уничтожал врагов. У меня есть и такие преступления, за которые меня можно и расстрелять, и я о них скажу после, но тех преступлений, которые мне вменены обвинительным заключением по моему делу, я не совершал и в них не повинен… Я не отрицаю, что пьянствовал, но я работал как вол… Передайте Сталину, что умирать я буду с его именем на устах».