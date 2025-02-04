В Ростовской области из-за снегопада осложнился проезд по трассе М-4

По словам людей, проблемы с проездом сохранялись в районе 933 км М-4 в сторону Москвы. Судя по интернет-картам, к 11 часам дорожная ситуация в указанном районе улучшилась, но при этом почти 4-километровый затор еще остается в районе хутора Верхнеговейного.