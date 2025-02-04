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В Ростовской области из-за снегопада осложнился проезд по трассе М-4

Водители рассказали о сложностях с проездом по М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским.

Источник: Комсомольская правда

Утром 4 февраля осложнился проезд по заснеженной трассе М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским. Очевидцы сообщили в соцсетях, что машины «встали намертво», и некоторое время миновать пробку было довольно сложно.

По словам людей, проблемы с проездом сохранялись в районе 933 км М-4 в сторону Москвы. Судя по интернет-картам, к 11 часам дорожная ситуация в указанном районе улучшилась, но при этом почти 4-километровый затор еще остается в районе хутора Верхнеговейного.

Еще одним проблемным участком также остается дорога на М-4 около хутора Холодный Плес в Красносулинском районе.

Напомним, ночью и утром на Ростовскую область обрушился снегопад. По словам врио главы региона Юрия Слюсаря, за этот период выпала примерно треть от месячной нормы осадков.