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Новый руководитель полиции назначен в Бикине

Им стал Дмитрий Бакуменко.

Источник: Комсомольская правда

В Бикине представили нового начальника районного отдела полиции. Им стал подполковник Дмитрий Бакуменко, который ранее руководил подразделениями в Вяземском районе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Начальник УМВД России по Хабаровскому краю Андрей Шабашов провел рабочее совещание в Бикине. Он официально представил нового начальника ОМВД «Бикинский» — подполковника Дмитрия Бакуменко. В мероприятии участвовали представители городской администрации, прокуратуры и общественного совета.

Андрей Шабашов обсудил с руководством отдела вопросы кадров, оперативной работы и поставил задачи на год. Также он лично проверил работу ряда подразделений.