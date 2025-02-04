Новый руководитель полиции назначен в Бикине

В Бикине представили нового начальника районного отдела полиции. Им стал подполковник Дмитрий Бакуменко, который ранее руководил подразделениями в Вяземском районе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Начальник УМВД России по Хабаровскому краю Андрей Шабашов провел рабочее совещание в Бикине. Он официально представил нового начальника ОМВД «Бикинский» — подполковника Дмитрия Бакуменко. В мероприятии участвовали представители городской администрации, прокуратуры и общественного совета.
Андрей Шабашов обсудил с руководством отдела вопросы кадров, оперативной работы и поставил задачи на год. Также он лично проверил работу ряда подразделений.