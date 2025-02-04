В Приморье китаянка заплатит штраф за контрабанду трепанга на 1,2 млн. руб

Пресс-служба ДВТУ сообщает, что расследование показало: мужчина действовал по просьбе гражданки КНР, проживающей в России. Он утверждал, что не знал о содержимом коробок. В результате Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — незаконное перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере.