В Приморье китаянка заплатит штраф за контрабанду трепанга на 1,2 млн. руб

Находкинский городской суд прекратил уголовное дело о контрабанде дальневосточного трепанга стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Обвиняемой, 52-летней иностранной гражданке, назначили штраф в 470 тысяч рублей. При вынесении решения учли её признание, содействие следствию и благотворительную помощь социальному учреждению.
Как установили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, приморец из Находки в 2022 году отправил в Китай 30,9 килограмма варёно-сушёного трепанга. Голотурий пересылали в почтовых отправлениях, однако сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили подозрительные посылки на почтовых постах в Новосибирске и Казани.
Пресс-служба ДВТУ сообщает, что расследование показало: мужчина действовал по просьбе гражданки КНР, проживающей в России. Он утверждал, что не знал о содержимом коробок. В результате Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — незаконное перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере.
Как ранее писали «АиФ-Приморье», благодаря совместной работе оперативников удалось пресечь канал контрабанды ценных биоресурсов. Дальневосточный трепанг относится к стратегически важным ресурсам, и партия стоимостью более 100 тысяч рублей уже считается крупным размером.