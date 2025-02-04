В новый омский лицей в Кузьминках могут взять не всех местных школьников

«Распоряжение о закреплении микроучастка за данным образовательным учреждением будет издано не ранее 15 марта и размещено на официальном сайте министерства. До этого момента любые разговоры о том, войдёт ли в будущий микроучасток та или иная улица, не имеют под собой официальной основы», — сообщил Om1 Омск пресс-секретарь ведомства Илья Крылич.