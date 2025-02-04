Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новый омский лицей в Кузьминках могут взять не всех местных школьников

Распоряжения о закреплённых микроучастках пока не издано, но местные жители уже распространяют тревожные новости.
Источник: Om1 Омск

В Омске продолжаются споры вокруг нового лицея на улице Крупской, 13 В, в микрорайоне Кузьминки. В соцсетях появился список домов, которые, по утверждению родителей, будут закреплены за образовательным учреждением.

Согласно опубликованному скриншоту, в зону обслуживания вошли бульвар Кузьмина, улицы Крупской и Взлётная, однако улица Шаронова, включённая ранее, была исключена. Это вызвало недовольство жителей, так как именно этот лицей является ближайшим учебным заведением для детей с улицы Шаронова.

Источник: Om1.ru

В министерстве образования Омской области подчеркнули, что распространяемый скриншот не является официальным документом.

«Распоряжение о закреплении микроучастка за данным образовательным учреждением будет издано не ранее 15 марта и размещено на официальном сайте министерства. До этого момента любые разговоры о том, войдёт ли в будущий микроучасток та или иная улица, не имеют под собой официальной основы», — сообщил Om1 Омск пресс-секретарь ведомства Илья Крылич.

Добавим, что лицей рассчитан на 1 122 места. В нём будут два корпуса, большая библиотека с читальным залом, открытое пространство с зоной коворкинга, актовый зал с балконом и большой спортивный зал.

Читайте также на портале Om1.ru.

В новом лицее в Кузьминках начали монтаж учебного оборудования.

образование