В новый омский лицей в Кузьминках могут взять не всех местных школьников

В Омске продолжаются споры вокруг нового лицея на улице Крупской, 13 В, в микрорайоне Кузьминки. В соцсетях появился список домов, которые, по утверждению родителей, будут закреплены за образовательным учреждением.
Согласно опубликованному скриншоту, в зону обслуживания вошли бульвар Кузьмина, улицы Крупской и Взлётная, однако улица Шаронова, включённая ранее, была исключена. Это вызвало недовольство жителей, так как именно этот лицей является ближайшим учебным заведением для детей с улицы Шаронова.
В министерстве образования Омской области подчеркнули, что распространяемый скриншот не является официальным документом.
«Распоряжение о закреплении микроучастка за данным образовательным учреждением будет издано не ранее 15 марта и размещено на официальном сайте министерства. До этого момента любые разговоры о том, войдёт ли в будущий микроучасток та или иная улица, не имеют под собой официальной основы», — сообщил Om1 Омск пресс-секретарь ведомства Илья Крылич.
Добавим, что лицей рассчитан на 1 122 места. В нём будут два корпуса, большая библиотека с читальным залом, открытое пространство с зоной коворкинга, актовый зал с балконом и большой спортивный зал.
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