В Тюмени задержали омича, который пил и дебоширил в поезде

Рано утром в понедельник на станции Тюмень полицейские сняли дебошира с поезда и доставили в дежурную часть. В отношении мужчины составили административный материал по статье «Мелкое хулиганство», а также предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.