Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени задержали омича, который пил и дебоширил в поезде

Мужчину сняли с рейса, который вёз его на вахту.
Источник: Om1 Омск

В поезде Новосибирск — Новый Уренгой транспортные полицейские задержали жителя Омской области, который нарушал общественный порядок.

По информации Тюменского линейного отдела МВД на транспорте, 48-летний мужчина следовал на вахту в Новый Уренгой. В пути он распивал алкоголь, громко выражался нецензурной бранью и мешал отдыху пассажиров. Поездная бригада отказала нарушителю в проезде, составив соответствующий акт.

Рано утром в понедельник на станции Тюмень полицейские сняли дебошира с поезда и доставили в дежурную часть. В отношении мужчины составили административный материал по статье «Мелкое хулиганство», а также предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.

Ранее омич к ответственности не привлекался. Теперь ему придётся не только оплатить штраф, но и заново приобрести билет, чтобы добраться до места работы.

Читайте также на портале Om1.ru.

Омичи заработали 5 миллионов на мусоре.