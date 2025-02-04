В Тюмени задержали омича, который пил и дебоширил в поезде

В поезде Новосибирск — Новый Уренгой транспортные полицейские задержали жителя Омской области, который нарушал общественный порядок.
По информации Тюменского линейного отдела МВД на транспорте, 48-летний мужчина следовал на вахту в Новый Уренгой. В пути он распивал алкоголь, громко выражался нецензурной бранью и мешал отдыху пассажиров. Поездная бригада отказала нарушителю в проезде, составив соответствующий акт.
Рано утром в понедельник на станции Тюмень полицейские сняли дебошира с поезда и доставили в дежурную часть. В отношении мужчины составили административный материал по статье «Мелкое хулиганство», а также предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.
Ранее омич к ответственности не привлекался. Теперь ему придётся не только оплатить штраф, но и заново приобрести билет, чтобы добраться до места работы.
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