В казанском зооботсаду проснулся бурый медведь Фома

В казанском зооботсаду из зимней спячки вышел бурый медведь Фома. Косолапый проспал всего 1,5 месяца. На практике зоологов учреждения — это первый случай, когда медведь выходит из сна так рано.
Фома ушел в спячку довольно поздно, в середине декабря прошлого года. Несмотря на преждевременный подъем обитателя, есть шанс, что при наступлении морозной погоды он снова заснет, сообщили корреспонденту KZN.RU в зооботсаду.
«Для нас самих — это первый опыт, поэтому будем наблюдать за поведением и состоянием медведя. Сейчас, к слову, он чувствует себя хорошо», — поделились зоологи.
Если у Фомы вновь получится задремать, то его сон станет уже неглубоким. Большую часть дня медведь будет спать и изредка выходить, чтобы подкрепиться.
На сегодня медведь Фома считается единственным обитателем зооботсада, уходящим на зимний сон. Бурая медведица Маша, проживающая на исторической территории зооботсада, имеет особенность не уходить в спячку.