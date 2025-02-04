Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер из Новосибирска Дава и певица Мари Краймбрери ждут ребенка

Пара вместе уже больше 3 лет, но отношения никогда не афишировали.

Источник: Соцсети

Блогер Дава Манукян из Новосибирска и его возлюбленная Мари Краймбрери ждут ребенка. Недавно в соцсетях Дава выложил трогательное видео с девушкой, где на кадрах чётко виден округлившийся живот.

Мари вначале позировала в прозрачном наряде, ее обнимал Дава. Затем влюбленные показали кадры, сделанные на пляже.

Пара вместе больше трех лет, в августе 2024 года появились слухи, что Дава сделал певице предложение. До отношений с Мари Краймбрери у Давы был роман с Ольгой Бузовой. После расставания она негативно отзывалась об этих отношениях.

шоу