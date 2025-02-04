Блогер из Новосибирска Дава и певица Мари Краймбрери ждут ребенка

Блогер Дава Манукян из Новосибирска и его возлюбленная Мари Краймбрери ждут ребенка. Недавно в соцсетях Дава выложил трогательное видео с девушкой, где на кадрах чётко виден округлившийся живот.
Мари вначале позировала в прозрачном наряде, ее обнимал Дава. Затем влюбленные показали кадры, сделанные на пляже.
Пара вместе больше трех лет, в августе 2024 года появились слухи, что Дава сделал певице предложение. До отношений с Мари Краймбрери у Давы был роман с Ольгой Бузовой. После расставания она негативно отзывалась об этих отношениях.