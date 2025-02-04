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Село в Новосибирской области оказалось без воды, пока не вмешалась прокуратура

Жители находились без водоснабжения из-за аварии на водонапорной башне, которую никто не исправлял.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в селе Чистополье из-за аварии на водонапорной башне жители остались без водоснабжения. Прокуратура провела проверку, после чего подача воды была возобновлена. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

В Коченевском районе Новосибирской области прокуратура вмешалась в ситуацию с отключением водоснабжения в селе Чистополье. Местные жители столкнулись с перебоями из-за аварии на водонапорной башне.

После выездной проверки прокурор района внес представление в адрес руководителя местного муниципального предприятия, а также возбудил административное дело по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».

Принятые меры позволили восстановить подачу воды, а ситуация с аварийным состоянием системы водоснабжения остается на контроле надзорных органов.

ЖКХ