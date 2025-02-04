Село в Новосибирской области оказалось без воды, пока не вмешалась прокуратура

В Новосибирской области в селе Чистополье из-за аварии на водонапорной башне жители остались без водоснабжения. Прокуратура провела проверку, после чего подача воды была возобновлена. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.
В Коченевском районе Новосибирской области прокуратура вмешалась в ситуацию с отключением водоснабжения в селе Чистополье. Местные жители столкнулись с перебоями из-за аварии на водонапорной башне.
После выездной проверки прокурор района внес представление в адрес руководителя местного муниципального предприятия, а также возбудил административное дело по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».
Принятые меры позволили восстановить подачу воды, а ситуация с аварийным состоянием системы водоснабжения остается на контроле надзорных органов.