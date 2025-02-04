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Десятки поездов задержались в Ростовской области утром 4 февраля

В Ростовской области ряд поездов задержались по техническим причинам.

Источник: Комсомольская правда

С утра 4 февраля в Ростовской области задержались десятки поездов. Об этом можно судить по информации в телеграм-канале «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

По последним данным, пассажиров информировали о задержке поезда № 7112 Кизитеринка — Ростов со станции Кизитеринка (ориентировочное время задержки — 23 минуты). Кроме того, примерно на полчаса и один час должны были задержаться поезда № 6157 и № 6155 Ростов — Лихая.

Еще раньше были опубликованы оповещения изменении времени следования для маршрутов № 6518/6516 Кутейниково — Ростов, № 6402 Ростов — Батайск и № 6162 Лихая — Ростов. Примерно на 20 минут отставали от графика поезда № 6264/6263/6265/6267 Ростов — Краснодар.

Изменения в расписании произошли «по техническим причинам», каким именно не уточняется. Связаны ли задержки с прошедшим снегопадом, неизвестно. Напомним, с ночи и в течение утра 4 февраля в регионе выпала примерно треть от месячной нормы осадков.