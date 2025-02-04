Десятки поездов задержались в Ростовской области утром 4 февраля

По последним данным, пассажиров информировали о задержке поезда № 7112 Кизитеринка — Ростов со станции Кизитеринка (ориентировочное время задержки — 23 минуты). Кроме того, примерно на полчаса и один час должны были задержаться поезда № 6157 и № 6155 Ростов — Лихая.