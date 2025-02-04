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«Недорого, но только на время работы служащих и рабочих, которых не хватает». Министерство ЖКХ назвало условия предоставления арендного жилья «по работе»

Министерство ЖКХ сказало о выделении арендного жилья дефицитным специалистам.

Источник: Комсомольская правда

Условия предоставления арендного жилья для востребованных специалистов, а для них предназначены каждые 2 из 5 арендных квартир, назвала начальник отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Ольга Герман, сообщает БелТА.

Специалист отметила, что новый указ президента «Об особенностях предоставления и использования арендного жилья» предусматривается выделять арендное жилье белорусам наиболее востребованных должностей и профессий.

По словам Ольги Герман, каждый регион Беларуси будет определять свой список востребованных специалистов для предоставления им арендного жилья.

Одним из главных условий получения такого жилья и пользования им будет работа. Если человек увольняется — он из арендного жилья выселяется.

Среди льгот по оплате арендного жилья для специалистов предусмотрен понижающий коэффициент. Для Минска это 0,2, по областям — 0,1.

«Это значительно снижает плату за пользование жильем», — отметила Ольга Герман.

Специалист напомнила, что на арендное жилье могут рассчитывать белорусы, которые не имеют в собственности и в пользовании жилья по месту работы.

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