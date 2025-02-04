Новый музей собираются открыть в Беларуси

Он добавил, что на реализацию данного проекта в 2025 году замахнуться не удастся по причине слишком большого инвестиционного плана с точки зрения модернизации оборудования, однако подобная задумка есть. Мурог обратил внимание на то, что экскурсии на производство нравятся школьникам. И добавил, что на предприятии рассчитывают на то, что после экскурсии школьники захотят работать на данном заводе.