Новый музей собираются открыть в Беларуси. Подробности в интервью БелТА рассказал генеральный директор предприятия «БКМ Холдинг» Тарас Мурог.
Он уточнил, что речь идет про возможность открытия музея истории производства пассажирского электротранспорта. По словам гендиректора предприятия, уже разработана концепция музея.
— В экспозиции хотели бы отразить основные вехи истории «БКМ Холдинга», представить награды, рассказать о ветеранах, которые внесли большой вклад в становление предприятия, о том, как изменился облик общественного транспорта, — пояснил Тарас Мурог.
Он добавил, что на реализацию данного проекта в 2025 году замахнуться не удастся по причине слишком большого инвестиционного плана с точки зрения модернизации оборудования, однако подобная задумка есть. Мурог обратил внимание на то, что экскурсии на производство нравятся школьникам. И добавил, что на предприятии рассчитывают на то, что после экскурсии школьники захотят работать на данном заводе.
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