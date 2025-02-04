С полудня 4 февраля в Воронежской области резко ухудшится погода

Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сегодня, 4 февраля, с полудня местами по области будет идти очень сильный снег.
Спасатели рекомендуют в непогоду передвигаться осторожно, не торопясь, не ходить под крышами домов. Перед проезжей частью нужно убедиться, что поблизости нет транспорта. Также следует носить на одежде светоотражающие элементы. Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Если необходима помощь, звоните по телефонам 101 или 112.