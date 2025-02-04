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С полудня 4 февраля в Воронежской области резко ухудшится погода

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 47% 761 мм рт. ст. +12°
Источник: АиФ Воронеж

Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сегодня, 4 февраля, с полудня местами по области будет идти очень сильный снег.

Спасатели рекомендуют в непогоду передвигаться осторожно, не торопясь, не ходить под крышами домов. Перед проезжей частью нужно убедиться, что поблизости нет транспорта. Также следует носить на одежде светоотражающие элементы. Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Если необходима помощь, звоните по телефонам 101 или 112.