Разорвавший флаг России подросток из Казани получил срок

По версии следствия, в октябре 2023 года, используя свой аккаунт в мессенджере в закрытой радикальной группе? подсудимый оставлял многочисленные комментарии, в которых заявлял, что представители других национальностей и народностей заслуживают смерти и применения насилия. Также он разорвал флаг страны на две части.