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Разорвавший флаг России подросток из Казани получил срок

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года и пять месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Московский районный суд вынес приговор ученику одного из казанских колледжей. Он признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства с применением насилия и надругательстве над Государственным флагом России, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в октябре 2023 года, используя свой аккаунт в мессенджере в закрытой радикальной группе? подсудимый оставлял многочисленные комментарии, в которых заявлял, что представители других национальностей и народностей заслуживают смерти и применения насилия. Также он разорвал флаг страны на две части.

Преступление совершено в несовершеннолетнем возрасте. В связи с этим ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и пять месяцев. Защитник школьника намерен подавать апелляцию.