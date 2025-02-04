В Омске автобус № 124 изменил схему движения

В Омске с 1 февраля 2025 года ввели изменения в автобусном маршруте № 124 («с. Морозовка» — «Железнодорожный вокзал»). О корректировке маршрута сообщил Telegram-канал «Комнатный урбанист».
Автобусы теперь следуют с Богдана Хмельницкого, после чего поворачивают на 3-ю Транспортную, а затем на Панфилова, Бульварную, Циолковского и проспект Карла Маркса.
Как отмечается, стоимость проезда в черте города останется прежней — 40 рублей. От Московки и Морозовки к стоимости проезда будут прибавляться 2 рубля за каждый километр.
Ранее «КП Омск» сообщала, что с 1 января в Омске заработает новый автобусный маршрут.