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Из-за снегопада в Ростовской области задержаны поезда в Сочи и Крым

Рано утром в Ростовской области прошел снегопад. В связи с этим были задержаны пригородные и поезда дальнего следования, в том числе в Сочи и Крым, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

На два часа задержаны поезда № 102 Москва — Адлер, № 101 Адлер — Москва и № 3 Кисловодск — Москва. На 1,5 часа позже приедет состав № 309 Адлер — Воркута, на 1 час 15 минут — поезд № 27 Симферополь — Москва. На час задерживается состав № 181 Симферополь — Санкт-Петербург, на 39 минут — № 29 Новороссийск — Москва, на 35 минут — № 103 Адлер — Москва и на 31 минуту — № 68 Москва — Симферополь.

Также с отставанием следуют поезда № 33 Владикавказ — Москва (на 57 мин.), № 144 Москва — Кисловодск (+53 мин) и № 127 Кисловодск — Архангельск (+40 мин.).

«В настоящее время последствия непогоды устранены. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить время отставания и ввести поезда в график», — отметили в СКЖД.