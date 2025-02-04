Из-за снегопада в Ростовской области задержаны поезда в Сочи и Крым

На два часа задержаны поезда № 102 Москва — Адлер, № 101 Адлер — Москва и № 3 Кисловодск — Москва. На 1,5 часа позже приедет состав № 309 Адлер — Воркута, на 1 час 15 минут — поезд № 27 Симферополь — Москва. На час задерживается состав № 181 Симферополь — Санкт-Петербург, на 39 минут — № 29 Новороссийск — Москва, на 35 минут — № 103 Адлер — Москва и на 31 минуту — № 68 Москва — Симферополь.
Также с отставанием следуют поезда № 33 Владикавказ — Москва (на 57 мин.), № 144 Москва — Кисловодск (+53 мин) и № 127 Кисловодск — Архангельск (+40 мин.).
«В настоящее время последствия непогоды устранены. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить время отставания и ввести поезда в график», — отметили в СКЖД.