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30 тысяч человек остались без электричества в Азовском районе Ростовской области

Электричество отключилось в 26 населенных пунктах Азовского района Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области из-за снега произошли обрывы проводов ЛЭП. После этого без электричества остались около 30 тысяч человек. Об этом утром 4 февраля в своем телеграм-канале проинформировал глава районной администрации Александр Палатный.

Чиновник уточнил, что по состоянию на 7 часов утра отключения фиксировали в 21 населенном пункте, а к 10 часам утра обесточенными были дома уже в 26 населенных пунктах.

В работах по восстановлению электроэнергии задействовали шесть аварийных бригад общей численностью в 20 человек. В течение дня группировку сил и средств могут увеличить. Энергетики будут работать в усиленном режиме до полного устранения последствий снегопада.

Напомним, ранее в Советском районе Ростова без отопления временно остались 47 жилых домов.