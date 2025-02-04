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В Омской области на 14 часов объявлен режим НМУ первой степени опасности

Специалисты Обь-Иртышского УГМС во вторник, 4 февраля 2025 года, анонсировали наступление в Омске и области неблагоприятных метеоусловий, при которых в воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси. Ожидается, что штиль в регионе будет действовать в течение примерно 14 часов, с шести часов вечера и до следующего утра.

Источник: РИА "Новости"

«С 18 часов 04.02.2025 г. до 08 часов 05.02.2025 г. на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — заявляется в сообщении Обь-Иртышского УГМС.

В такую погоду промышленные предприятия просят снизить выбросы, однако омичи все равно могут почувствовать в воздухе неприятные запахи.

экология