В Омской области на 14 часов объявлен режим НМУ первой степени опасности

Специалисты Обь-Иртышского УГМС во вторник, 4 февраля 2025 года, анонсировали наступление в Омске и области неблагоприятных метеоусловий, при которых в воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси. Ожидается, что штиль в регионе будет действовать в течение примерно 14 часов, с шести часов вечера и до следующего утра.