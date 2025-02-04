День многодетной семьи предложено учредить в Нижегородской области

Как отмечается, за прошедшие семь лет число многодетных семей в Нижегородской области выросло более чем на 10 тысяч, что составляет почти 30% от общего числа. Введение нового праздника направлено на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Законопроект будет обсужден на одном из ближайших заседаний профильного комитета регионального парламента.