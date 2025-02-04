Belavia объявила скидки до 50% на билеты для трансферных пассажиров до 9 февраля

В пресс-службе обратили внимание на то, что в период с 4 по 9 февраля 2025 года у трансферных пассажиров (тех, кто путешествует с пересадкой в Минске) будет возможность купить билеты «Промо» со скидкой до 50% от минимально опубликованных тарифов. Маршруты могут быть следующими: Казань — Минск — Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Ташкент; Урумчи — Минск — Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/Стамбул и ряд других (подробнее — здесь).