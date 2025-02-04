Belavia объявила скидки до 50% на билеты для трансферных пассажиров до 9 февраля. Подробности рассказали в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
«Через север, через юг, возвратиться, сделав круг? Можно проще — через Минск!», — сказано в сообщении.
В пресс-службе обратили внимание на то, что в период с 4 по 9 февраля 2025 года у трансферных пассажиров (тех, кто путешествует с пересадкой в Минске) будет возможность купить билеты «Промо» со скидкой до 50% от минимально опубликованных тарифов. Маршруты могут быть следующими: Казань — Минск — Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Ташкент; Урумчи — Минск — Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/Стамбул и ряд других (подробнее — здесь).
Говорится, что период путешествия должен быть с 4 февраля по 31 марта включительно. В пресс-службе добавили, что число билетов ограничено. Кроме того, скидка не действует в отношении таксы и сборов. В Belavia уточнили, что частично воспользоваться билетом нельзя. В примеру, если пассажир купил билет Москва-Минск-Стамбул и хочет лететь только в Стамбул.
«По условиям акции неполное или непоследовательное использование полетных купонов не предусмотрено», — отметили в сообщении.
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