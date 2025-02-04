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Столбики термометров в Челябинской области упадут до минус 18 градусов

Столбики термометров в Челябинской области упадут до минус 18 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 47% 761 мм рт. ст. +12°
Источник: unsplash.com

По информации синоптиков, в среду в регионе при переменной облачности преимущественно без осадков. Ночью и утром местами вероятны туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер восточной четверти, его скорость 2−7 м/с, завтра днем локально порывы до 10 м/с. Температура воздуха 5 февраля ночью минус 13−18, на севере — до 10 градусов, днем минус 2−7, на крайнем западе до плюс 1 градуса.

Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью минус 13−15, завтра днем минус 4−6, ночью и утром в низинах возможен туман.

В четверг и пятницу удержится переменная облачность, также — преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. По ночам будет минус 9−14, в дневные часы минус 2−7, на крайнем западе до плюс 1.