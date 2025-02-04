Столбики термометров в Челябинской области упадут до минус 18 градусов

По информации синоптиков, в среду в регионе при переменной облачности преимущественно без осадков. Ночью и утром местами вероятны туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер восточной четверти, его скорость 2−7 м/с, завтра днем локально порывы до 10 м/с. Температура воздуха 5 февраля ночью минус 13−18, на севере — до 10 градусов, днем минус 2−7, на крайнем западе до плюс 1 градуса.