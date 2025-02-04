В Перми начались работы по реконструкции путепровода на Монастырской

В проекте учтены объекты культурного наследия, такие как тоннель и подпорная стена железнодорожного перегона Пермь I — Пермь II. Поэтому ремонтные работы будут проводиться с соблюдением требований по сохранению культурных объектов и с минимизацией перерывов в движении поездов.