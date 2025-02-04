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В Перми начались работы по реконструкции путепровода на Монастырской

Исторический объект планируют отремонтировать к концу 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

На улице Монастырской в районе здания Дома Мешкова в Перми начались подготовительные работы по реконструкции автодорожного путепровода. Об этом сообщает Министерство транспорта Прикамья.

В проекте учтены объекты культурного наследия, такие как тоннель и подпорная стена железнодорожного перегона Пермь I — Пермь II. Поэтому ремонтные работы будут проводиться с соблюдением требований по сохранению культурных объектов и с минимизацией перерывов в движении поездов.

В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. В ходе реконструкции путепровод будет модернизирован с учетом современных требований к транспортной безопасности и комфортности передвижения. Завершить реализацию проекта планируется к концу 2026 года.