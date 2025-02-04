В Перми к пациентам реанимации теперь будут пускать священников

Ранее «Комсомолка» писала, что изменения коснутся и вопроса о продаже лекарств в больницах. На заседании Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели предложение об организации розничной торговли лекарственных препаратов в медицинских учреждениях Прикамья.