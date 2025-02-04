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В Перми к пациентам реанимации теперь будут пускать священников

Проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в марте.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели проект изменения закона по охране здоровья граждан в вопросе священнослужителей. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

«Законопроектом предлагается предусмотреть право пациента на допуск к нему священнослужителей. Эта норма предусмотрена федеральным законом», — написано в социальных сетях парламента.

Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в марте.

Ранее «Комсомолка» писала, что изменения коснутся и вопроса о продаже лекарств в больницах. На заседании Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели предложение об организации розничной торговли лекарственных препаратов в медицинских учреждениях Прикамья.

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