В облправительстве рассказали, какие субсидированные авиабилеты остались

Калининградцы сообщают об отсутствии субсидированных авиабилетов на март.
Соответствующей информацией люди поделились в соцсетях губернатора области.
В Мининфраструктуры им посоветовали более тщательно искать дешевые билеты.
«По самым востребованным направлениям — в Санкт-Петербург и Москву — билеты есть, например, у авиакомпаний “Северный ветер”, “Уральские авиалинии” и “Смартавиа”», — подсказали в правительстве области.
По оперативной информации, сейчас выделенное финансирование ограничено в размере, поэтому федеральные органы прорабатывают вопрос его увеличения, чтобы обеспечить достаточное количество субсидированных билетов.
Как отметили в ведомстве, дополнительные субсидированные билеты могут начать реализовывать после выделения финансирования за счет средств федерального бюджета.