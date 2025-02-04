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В облправительстве рассказали, какие субсидированные авиабилеты остались

Жители жалуются на нехватку билетов на самолет по разумной цене.

Источник: Аргументы и факты

Калининградцы сообщают об отсутствии субсидированных авиабилетов на март.

Соответствующей информацией люди поделились в соцсетях губернатора области.

В Мининфраструктуры им посоветовали более тщательно искать дешевые билеты.

«По самым востребованным направлениям — в Санкт-Петербург и Москву — билеты есть, например, у авиакомпаний “Северный ветер”, “Уральские авиалинии” и “Смартавиа”», — подсказали в правительстве области.

По оперативной информации, сейчас выделенное финансирование ограничено в размере, поэтому федеральные органы прорабатывают вопрос его увеличения, чтобы обеспечить достаточное количество субсидированных билетов.

Как отметили в ведомстве, дополнительные субсидированные билеты могут начать реализовывать после выделения финансирования за счет средств федерального бюджета.