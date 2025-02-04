В Волгоградской области создадут новые спортивные центры

Глава региона подчеркнул, что развитие сферы физкультуры и спорта является важной государственной задачей, которая требует системного подхода.
«Мы последовательно создаем условия для развития массового спорта, спорта высших достижений, спорта для детей и людей с ограниченными возможностями, а также для активного досуга жителей — отметил Андрей Бочаров. — Эта работа будет проводиться в тесном сотрудничестве с спортивной общественностью и с учетом опыта предыдущих поколений».
Глава региона также напомнил, что к 2014 году ресурсы спортивной базы региона были практически исчерпаны, и она не удовлетворяла современным требованиям. Поэтому создание современной инфраструктуры, интегрированной в общую концепцию развития общественных пространств, стало первоочередной задачей. За последние годы в этой сфере достигнуты значительные успехи, однако губернатор указал на необходимость уделять больше внимания объектам, связанным с детским и массовым спортом.
С учетом наших климатических условий, строительство и создание разнообразных плоскостных сооружений станет отличным инструментом для развития массовых видов спорта.
Губернатор также подчеркнул, что базовые спортивные объекты должны стать центрами спортивной активности и роста. Основные приоритеты включают создание условий для развития массовой физкультуры, повышение доступности современной спортивной инфраструктуры и переход на программный подход к развитию отрасли.
За последние годы в Волгоградской области было построено и реконструировано около 200 спортивных объектов на сумму свыше 22 миллиардов рублей. Важным проектом стал новый стадион «Волгоград-Арена», вокруг которого активно развиваются сопутствующая инфраструктура. Кроме того, в муниципальных образованиях региона реализованы проекты по строительству универсальных спортивных площадок, ФОКов, бассейнов и других объектов.
Параллельно регион реализует ряд инновационных проектов, которые привлекают федеральное внимание и дополнительные инвестиции. Среди них — Центр военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» и спортивно-туристический комплекс «Зеленая волна» в Волжском.
Андрей Бочаров акцентировал внимание на необходимости создания спортивной инфраструктуры в Волгограде, отметив, что ее текущий уровень явно недостаточен для такого крупного мегаполиса.
«Существующие объекты не соответствуют современным требованиям и значительно отстают от других муниципальных образований с меньшим числом жителей», — подчеркнул он.
Андрей Бочаров также отметил, что многие востребованные в советское время спортивные объекты фактически прекратили свое существование.
«Нам предстоит создать новые спортивные площадки и исправить сложившуюся ситуацию. Формирование таких спортивных центров будет способствовать развитию физкультуры и спорта, а также формированию здорового образа жизни среди жителей Волгограда и области», — добавил губернатор.
Отдельное внимание будет уделено созданию спортивной базы для людей с ограниченными возможностями здоровья, где смогут заниматься спортом и участники специальной военной операции, получившие ранения и травмы.
«Этому важному направлению прошу уделять особое внимание», — подчеркнул он.
Кроме того, на контроле остаются вопросы, связанные с поддержкой и развитием спорта высших достижений, подготовкой спортивного резерва и созданием современных спортивных сооружений. Эти объекты должны обеспечить возможность проведения межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, а также создать современную базу для подготовки спортсменов российских сборных команд и сборных Волгоградской области.