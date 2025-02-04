В Волгоградской области создадут новые спортивные центры

Глава региона также напомнил, что к 2014 году ресурсы спортивной базы региона были практически исчерпаны, и она не удовлетворяла современным требованиям. Поэтому создание современной инфраструктуры, интегрированной в общую концепцию развития общественных пространств, стало первоочередной задачей. За последние годы в этой сфере достигнуты значительные успехи, однако губернатор указал на необходимость уделять больше внимания объектам, связанным с детским и массовым спортом.