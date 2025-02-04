11 городов и районов Ростовской области частично остались без электричества

11 территорий Ростовской области частично остались без электричества из-за прошедшего накануне снегопада. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Отключения зафиксировали в Ростове-на-Дону, Батайске, Азовском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Мясниковском, Каменском, Тарасовском, Родионово-Несветайском, Миллеровском и Кашарском районах.
— В связи с погодными условиями отключения электроэнергии частично затронули потребителей в 41 населенном пункте, — уточнил Игорь Сорокин.
По словам чиновника, энергетики переведены на повышенный режим работы еще с вечера 3 февраля. Сейчас в восстановительных работах задействована 71 бригада из более чем 210 человек и 73 единицы техники. Специалисты продолжат работать до полного устранения последствий непогоды.
При возникновении перебоев с подключением следует обращаться в диспетчерские службы энергокомпаний. Напомним, ранее из-за снега на проводах без электричества остались около 30 тысяч жителей Азовского района Ростовской области.