11 городов и районов Ростовской области частично остались без электричества

По словам чиновника, энергетики переведены на повышенный режим работы еще с вечера 3 февраля. Сейчас в восстановительных работах задействована 71 бригада из более чем 210 человек и 73 единицы техники. Специалисты продолжат работать до полного устранения последствий непогоды.