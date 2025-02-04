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В Искитиме участились случаи ОРВИ среди пациентов

В Искитимской больнице участились случаи ОРВИ.

Источник: РИА "Новости"

Лишь за последнюю неделю января за медпомощью обратилось 355 человек.

Отмечается, что в течение последних 3-х недель в Искитиме фиксируется рост заболеваемости ОРВИ. С 13 по 19 января — 235 случаев заболевания, из которых 199 — дети, 36 — взрослые.

В период с 20 по 26 января число заболевших составило 346 человек: 308 детей и 38 взрослых. С 27 января по 2 февраля диагностировано 355 случаев ОРВИ, среди которых 320 детей и 35 взрослых.

Врачи напоминают о необходимости соблюдения меры профилактики.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что туберкулезная больница откроет в Новосибирске сеть дневных стационаров.

здоровье