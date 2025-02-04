На Солнце зафиксировали четыре сильных вспышки

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Четыре мощные вспышки зарегистрированы на Солнце 4 февраля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
Первая вспышка произошла почти сразу после полуночи. «4 февраля в 00:12 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06E16) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 12 минут», — сообщает ИПГ.
Позднее было зафиксировано еще три вспышки — М1.2, М1.3 и М2.7.
Три из четырех вспышек произошли в одной группе пятен — 3981. Кроме того, в этой же группе пятен были зарегистрированы все вспышки класса М, произошедшие на Солнце 3 февраля.
О вспышках.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.