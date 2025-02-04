В Воронеже запланировали реконструкцию Дома офицеров

В Воронеже собираются привести в порядок Дом офицеров на проспекте Революции. Региональные власти планируют реконструкцию объекта культурного наследия под названием «Мариинская гимназия», в котором расположится Центр допризывной подготовки, где молодых людей будут знакомить с основами военной службы.
Обновление пройдет в два этапа: укрепление конструкций здания и внутренний ремонт. Как сообщили в правительстве региона, уже определен подрядчик, который займется проектированием реконструкции. На основе обследования здания определят необходимые мероприятия по укреплению конструкций здания, проект должны подготовить к концу июня. После экспертизы начнут производственные работы — реконструкцию фасада, усиление конструкций и ремонт крыши.
Проектную документацию по внутреннему ремонту должны разработать к февралю 2026 года.