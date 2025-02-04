В Воронеже запланировали реконструкцию Дома офицеров

Обновление пройдет в два этапа: укрепление конструкций здания и внутренний ремонт. Как сообщили в правительстве региона, уже определен подрядчик, который займется проектированием реконструкции. На основе обследования здания определят необходимые мероприятия по укреплению конструкций здания, проект должны подготовить к концу июня. После экспертизы начнут производственные работы — реконструкцию фасада, усиление конструкций и ремонт крыши.