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«Многие уже начали продавать свои дома»: власти пообещали калининградцам, что вернутся к вопросу лимитов на свет

В областном правительстве прошла встреча с активистами.

Власти Калининградской области вступили в диалог с жильцами домов, которые отапливаются электричеством. Об этом «Клопс» сообщили представители инициативной группы калининградцев.

Люди недовольны повышением расходов на свет с июля 2025 года и вот уже третью неделю требуют увеличить лимиты потребления по первому диапазону, где тарифы минимальны.

29 января калининградцы поехали в Нестеров, чтобы попасть на встречу губернатора региона Алексея Беспрозванных с жителями района и рассказать о своей проблеме. Параллельно активисты подали уведомление о намерении провести в начале февраля массовую акцию протеста.

Уже на следующий день с ними встретился первый заместитель председателя правительства области Сергей Елисеев. Как рассказала жительница посёлка Холмогоровка Раиса Куликова, встреча продолжалась около часа.

Почему именно 350 киловатт-часов?

Областные власти пояснили, что те самые 350 киловатт-часов в месяц в первом диапазоне обеспечиваются за счёт перекрёстного субсидирования. То есть тарифы для населения сдерживали, увеличивая стоимость электроэнергии для предприятий и организаций.

За 20 лет, как подчеркнули в Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, жители недоплатили 2,7 млрд рублей. На федеральном уровне было решено изменить систему и ввели несколько диапазонов. В нашем регионе получились такие лимиты:

  • первый диапазон — до 350 киловатт-часов в месяц,
  • второй — от 351 до 5 000,
  • третий — от 5 001.

Лимит границ первого диапазона посчитали максимальным «из возможных к установлению в Калининградской области». Об этом говорится в ответе регионального правительства в ответ на официальный запрос «Клопс».

Почему в других регионах лимит больше?

В других субъектах Федерации льготный лимит действительно гораздо выше калининградского. «Каждый регион вправе сам устанавливать диапазоны объёмов потребления электроэнергии в зависимости от особенностей», — говорится в ответе областного правительства.

У нас на такой размер льготного лимита повлиял целый ряд факторов:

  • содержание генерирующих объектов,
  • стоимость электроэнергии, приобретаемой на оптовом рынке,
  • установленная в регионе сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,
  • объём перекрёстного субсидирования,
  • тарифы на передачу электроэнергии, которые включают затраты на содержание кабельных и воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций и прочего электросетевого оборудования,
  • затраты на ремонт и расходные материалы,
  • заработная плата персонала,
  • налоги и обязательные платежи.

Если перевести с бюрократического на обычный, то в Калининградской области по-другому обойтись было нельзя. Не позволяет экономика. Почему так произошло — догадаться нетрудно, но это тема для отдельной публикации.

Власти региона отмечают, что в среднем калининградцы потребляют 189 киловатт-часов электроэнергии в месяц.

«Среднее потребление в первом диапазоне — 138−150 киловатт-часов в месяц, во втором — 617 киловатт-часов в месяц. Доля входящих в первый диапазон лицевых счетов составила 92% от всего количества по региону. Во второй диапазон — 7,9% от всего количества лицевых счетов по региону, в третий диапазон — 0,02%», — сообщили в областном правительстве.

«Как нам дальше жить с такими диапазонами?»

Казалось бы, по статистике всё вроде бы неплохо. Не такое уж большое превышение льготного лимита в среднем. И не так уж много тех, кто не попадает в первый диапазон.

Однако, как часто бывает, за статистическими данными нужды обычных людей незаметны. Дьявол же кроется именно в мелочах. И здесь случилось именно так.

Когда жильцы домов с электроотоплением подсчитали, сколько им придётся платить уже этой осенью, они пришли в ужас. На встрече в областном правительстве калининградцы не скрывали своих эмоций, негодуя, что об их интересах забыли.

"Губернатор озвучил позицию, что важен каждый житель, — заявила одна из участниц. — Мы полностью поддерживаем это. Я живу в посёлке в Зеленоградском районе. Рядом с моим домом проходит газовая труба. Сосед напротив к газу подключился, а я не могу — для меня нет возможности. Мы долго требовали, и вот недавно, наконец, с нас начали собирать заявления на подключение к газопроводу. Срок — полтора-два года. Через дорогу от нас находится другой посёлок.

Жителям прямо говорят, что газа для них нет и никогда не будет. И мы вынуждены отапливаться электричеством.

Нам говорят, что тарифы такие высокие и льготный лимит на электроэнергию такой низкий, потому что нельзя повышать стоимость электричества для бизнеса. Но нам непонятно, почему это нужно делать за наш счёт? Как нам дальше жить дальше с такими тарифами? Как нам дальше жить с такими диапазонами?".

Житель посёлка Холмогоровка Сергей заявил, что принципиально не хочет пользоваться газом. По его словам, есть негативный опыт.

«Я жил в газифицированном посёлке, — вспоминает собеседник “Клопс”. — У моего соседа дом два раза загорался из-за газа, и теперь у меня фобия. Я не могу себе позволить постоянно жить в панических атаках. Это мой выбор, и его тоже нужно понимать. Я такой же житель и гражданин. Я исправно плачу за свет. В первый диапазон в 350 киловатт-часов я попал один раз — в июле. В остальные месяцы я попадаю во второй диапазон. И что, я буду оплачивать сохранение тарифов для бизнеса? На мой взгляд, это дико».

Сергей переехал в Калининградскую область из Екатеринбурга. Говорит, что хотел жить в регионе с комфортом, поэтому купил участок и сам построил дом.

"Работаю в IT-компании, активно участвую в экономической жизни региона, — рассказывает мужчина. — Нанимаю сотрудников.

И сейчас мне говорят: чтобы бизнесу было хорошо, тебе будет плохо.

И это не только моя проблема. Я пообщался с соседями, у многих ежемесячно по две тысячи киловатт-часов в месяц".

Ещё одна жительница Холомогоровки, Галина, подчеркнула, что ей выдали технические условия на подключение к газопроводу, но срок ожидания составляет 500 дней и больше.

«Сейчас я в первый диапазон в 350 киловатт-часов в месяц не попадаю, — поделилась она своей ситуацией. — Самый минимум — 550 в августе. У нас дом в 100 квадратных метров. В семье трое человек. У нас нет центрального водоснабжения — скважина. Если в многоквартирных домах всё обслуживание жилья оплачивается как общедомовые нужды, то мы должны всё сами. Отсюда и такое потребление».

Как подчеркнули активисты, речь идёт не только о жильцах индивидуальных домов. Они напомнили, что в Балтийске из-за отсутствия газа жители вынуждены использовать бойлеры для подогрева воды. Расходы на электричество в малогабаритных хрущёвках там превышают пять тысяч рублей в месяц. А будет ещё дороже.

«Средняя температура по больнице».

"Почему-то расчёт среднего потребления ведётся по лицевым счетам, — отметил один из активистов. — А ведь это не означает, что оно есть. Лицевой счёт открывается при присоединении жилья к линии электропередач. Там может никто не жить. Соответственно, эти данные некорректны. Например, у меня потребление 3 600 киловатт-часов в месяц в отопительный период. У соседа — ноль. А в среднем у нас 1 800.

Лицевые счета — это не жители!".

Как подчеркнули участники встречи, по официальной статистике, в настоящее время в Калининградской области порядка 30 тысяч домов и квартир, где используется электроотопление.

"По мнению областной Службы по госрегулированию тарифов, в первый диапазон будет попадать 27,7 тысячи лицевых счетов.

Интересно, как подсчитали эту цифру, ведь в такой лимит уложиться просто невозможно!

Любопытно, какие отопительные приборы они используют, если укладываются в 350 киловатт-часов в месяц? Может, мы слишком расточительны? Так вы подскажите нам, чем нужно отапливаться, чтобы уложиться в такой лимит", — не скрывают своего сарказма жители.

Участники встречи подчеркнули, что в других регионах диапазоны назначаются для каждой категории потребителей в соответствии с нормативами. «Там учитываются все нюансы. И нам во многих регионах говорили, что та методика, которую применяют в Калининградской области, когда измеряют среднюю температуру по больнице, абсолютно нерепрезентативна. Наши права явно ущемлены неправильным расчётом».

«В ноябре будет крах».

Активисты рассказали первому вице-премьеру ещё об одной проблеме. Согласно действующим нормам, получить официальное подтверждение, что в доме электротопление, совсем непросто.

«Если выданы технические условия на подключение газа, неважно, что само подключение возможно лишь через 500−600 дней, узаконить электроотопление в доме нельзя. А почему так? 600 дней мы чем должны отапливаться?».

Когда люди жалуются на непомерный рост расходов на тарифы ЖКХ, чиновники часто отвечают, что можно получить субсидии. В нынешней ситуации представители власти тоже пытаются таким образом сбить волну недовольства, но получается наоборот.

Субсидии получить невозможно.

Они выдаются по социальным нормам, которые просто смешные. Так что жильцы индивидуальных домов остаются ни с чем! «— говорят собеседники “Клопс”.

По словам участников встречи, они совершенно случайно узнали, что ждёт уже с июля владельцев домов с электрокотлами. "В энергосбытовой компании нам дали полный расклад, а так бы и не были в курсе. При службе по тарифам есть общественный совет, у которого в функции входит взаимодействовать с населением и доносить до службы мнения жителей. И этот орган показал свою полную недееспособность.

У нас люди знать не знают, что их ждёт. Они узнают об этом в ноябре, когда придут платёжки с неподъёмными суммами.

И в ноябре будет просто крах. Многие уже начали продавать свои дома. Говорят, что осенью, когда пойдут счета в несколько десятков тысяч рублей за свет, уже не смогут продать".

«Нужно понимать, что нас ждёт».

Как сообщила Раиса Куликова, в областном правительстве намерены вновь вернуться к рассмотрению этой ситуации, в том числе изучить опыт других регионов. Жителям также было обещано упростить порядок легализации электроотопления в домах.

Активисты взяли паузу на пару недель и отозвали уведомление о проведении акции протеста. Участники встречи попросили власти защитить интересы жильцов домов не только с электрическим, но и с газовым отоплением. Последним уложиться в 350 киловатт-часов тоже практически невозможно.

«Надо, чтобы жители чётко понимали, что их ждёт, и думали, продавать ли дом, переселяться ли в квартиру или вообще уезжать из области», — подчеркнули участники встречи.

Недовольные предстоящим повышением расходов на электроэнергию калининградцы пожаловались президенту России. Власти региона считают, что для большинства жителей тарифы будут доступными.

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