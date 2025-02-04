«Многие уже начали продавать свои дома»: власти пообещали калининградцам, что вернутся к вопросу лимитов на свет

«Я жил в газифицированном посёлке, — вспоминает собеседник “Клопс”. — У моего соседа дом два раза загорался из-за газа, и теперь у меня фобия. Я не могу себе позволить постоянно жить в панических атаках. Это мой выбор, и его тоже нужно понимать. Я такой же житель и гражданин. Я исправно плачу за свет. В первый диапазон в 350 киловатт-часов я попал один раз — в июле. В остальные месяцы я попадаю во второй диапазон. И что, я буду оплачивать сохранение тарифов для бизнеса? На мой взгляд, это дико».