«Многие уже начали продавать свои дома»: власти пообещали калининградцам, что вернутся к вопросу лимитов на свет

Власти Калининградской области вступили в диалог с жильцами домов, которые отапливаются электричеством. Об этом «Клопс» сообщили представители инициативной группы калининградцев.
Люди недовольны повышением расходов на свет с июля 2025 года и вот уже третью неделю требуют увеличить лимиты потребления по первому диапазону, где тарифы минимальны.
29 января калининградцы поехали в Нестеров, чтобы попасть на встречу губернатора региона Алексея Беспрозванных с жителями района и рассказать о своей проблеме. Параллельно активисты подали уведомление о намерении провести в начале февраля массовую акцию протеста.
Уже на следующий день с ними встретился первый заместитель председателя правительства области Сергей Елисеев. Как рассказала жительница посёлка Холмогоровка Раиса Куликова, встреча продолжалась около часа.
Почему именно 350 киловатт-часов?
Областные власти пояснили, что те самые 350 киловатт-часов в месяц в первом диапазоне обеспечиваются за счёт перекрёстного субсидирования. То есть тарифы для населения сдерживали, увеличивая стоимость электроэнергии для предприятий и организаций.
За 20 лет, как подчеркнули в Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, жители недоплатили 2,7 млрд рублей. На федеральном уровне было решено изменить систему и ввели несколько диапазонов. В нашем регионе получились такие лимиты:
- первый диапазон — до 350 киловатт-часов в месяц,
- второй — от 351 до 5 000,
- третий — от 5 001.
Лимит границ первого диапазона посчитали максимальным «из возможных к установлению в Калининградской области». Об этом говорится в ответе регионального правительства в ответ на официальный запрос «Клопс».
Почему в других регионах лимит больше?
В других субъектах Федерации льготный лимит действительно гораздо выше калининградского. «Каждый регион вправе сам устанавливать диапазоны объёмов потребления электроэнергии в зависимости от особенностей», — говорится в ответе областного правительства.
У нас на такой размер льготного лимита повлиял целый ряд факторов:
- содержание генерирующих объектов,
- стоимость электроэнергии, приобретаемой на оптовом рынке,
- установленная в регионе сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,
- объём перекрёстного субсидирования,
- тарифы на передачу электроэнергии, которые включают затраты на содержание кабельных и воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций и прочего электросетевого оборудования,
- затраты на ремонт и расходные материалы,
- заработная плата персонала,
- налоги и обязательные платежи.
Если перевести с бюрократического на обычный, то в Калининградской области по-другому обойтись было нельзя. Не позволяет экономика. Почему так произошло — догадаться нетрудно, но это тема для отдельной публикации.
Власти региона отмечают, что в среднем калининградцы потребляют 189 киловатт-часов электроэнергии в месяц.
«Среднее потребление в первом диапазоне — 138−150 киловатт-часов в месяц, во втором — 617 киловатт-часов в месяц. Доля входящих в первый диапазон лицевых счетов составила 92% от всего количества по региону. Во второй диапазон — 7,9% от всего количества лицевых счетов по региону, в третий диапазон — 0,02%», — сообщили в областном правительстве.
«Как нам дальше жить с такими диапазонами?»
Казалось бы, по статистике всё вроде бы неплохо. Не такое уж большое превышение льготного лимита в среднем. И не так уж много тех, кто не попадает в первый диапазон.
Однако, как часто бывает, за статистическими данными нужды обычных людей незаметны. Дьявол же кроется именно в мелочах. И здесь случилось именно так.
Когда жильцы домов с электроотоплением подсчитали, сколько им придётся платить уже этой осенью, они пришли в ужас. На встрече в областном правительстве калининградцы не скрывали своих эмоций, негодуя, что об их интересах забыли.
"Губернатор озвучил позицию, что важен каждый житель, — заявила одна из участниц. — Мы полностью поддерживаем это. Я живу в посёлке в Зеленоградском районе. Рядом с моим домом проходит газовая труба. Сосед напротив к газу подключился, а я не могу — для меня нет возможности. Мы долго требовали, и вот недавно, наконец, с нас начали собирать заявления на подключение к газопроводу. Срок — полтора-два года. Через дорогу от нас находится другой посёлок.
Жителям прямо говорят, что газа для них нет и никогда не будет. И мы вынуждены отапливаться электричеством.
Нам говорят, что тарифы такие высокие и льготный лимит на электроэнергию такой низкий, потому что нельзя повышать стоимость электричества для бизнеса. Но нам непонятно, почему это нужно делать за наш счёт? Как нам дальше жить дальше с такими тарифами? Как нам дальше жить с такими диапазонами?".
«Я жил в газифицированном посёлке, — вспоминает собеседник “Клопс”. — У моего соседа дом два раза загорался из-за газа, и теперь у меня фобия. Я не могу себе позволить постоянно жить в панических атаках. Это мой выбор, и его тоже нужно понимать. Я такой же житель и гражданин. Я исправно плачу за свет. В первый диапазон в 350 киловатт-часов я попал один раз — в июле. В остальные месяцы я попадаю во второй диапазон. И что, я буду оплачивать сохранение тарифов для бизнеса? На мой взгляд, это дико».
Сергей переехал в Калининградскую область из Екатеринбурга. Говорит, что хотел жить в регионе с комфортом, поэтому купил участок и сам построил дом.
"Работаю в IT-компании, активно участвую в экономической жизни региона, — рассказывает мужчина. — Нанимаю сотрудников.
И сейчас мне говорят: чтобы бизнесу было хорошо, тебе будет плохо.
И это не только моя проблема. Я пообщался с соседями, у многих ежемесячно по две тысячи киловатт-часов в месяц".
Ещё одна жительница Холомогоровки, Галина, подчеркнула, что ей выдали технические условия на подключение к газопроводу, но срок ожидания составляет 500 дней и больше.
«Сейчас я в первый диапазон в 350 киловатт-часов в месяц не попадаю, — поделилась она своей ситуацией. — Самый минимум — 550 в августе. У нас дом в 100 квадратных метров. В семье трое человек. У нас нет центрального водоснабжения — скважина. Если в многоквартирных домах всё обслуживание жилья оплачивается как общедомовые нужды, то мы должны всё сами. Отсюда и такое потребление».
Как подчеркнули активисты, речь идёт не только о жильцах индивидуальных домов. Они напомнили, что в Балтийске из-за отсутствия газа жители вынуждены использовать бойлеры для подогрева воды. Расходы на электричество в малогабаритных хрущёвках там превышают пять тысяч рублей в месяц. А будет ещё дороже.
«Средняя температура по больнице».
"Почему-то расчёт среднего потребления ведётся по лицевым счетам, — отметил один из активистов. — А ведь это не означает, что оно есть. Лицевой счёт открывается при присоединении жилья к линии электропередач. Там может никто не жить. Соответственно, эти данные некорректны. Например, у меня потребление 3 600 киловатт-часов в месяц в отопительный период. У соседа — ноль. А в среднем у нас 1 800.
Как подчеркнули участники встречи, по официальной статистике, в настоящее время в Калининградской области порядка 30 тысяч домов и квартир, где используется электроотопление.
"По мнению областной Службы по госрегулированию тарифов, в первый диапазон будет попадать 27,7 тысячи лицевых счетов.
Любопытно, какие отопительные приборы они используют, если укладываются в 350 киловатт-часов в месяц? Может, мы слишком расточительны? Так вы подскажите нам, чем нужно отапливаться, чтобы уложиться в такой лимит", — не скрывают своего сарказма жители.
Участники встречи подчеркнули, что в других регионах диапазоны назначаются для каждой категории потребителей в соответствии с нормативами. «Там учитываются все нюансы. И нам во многих регионах говорили, что та методика, которую применяют в Калининградской области, когда измеряют среднюю температуру по больнице, абсолютно нерепрезентативна. Наши права явно ущемлены неправильным расчётом».
«В ноябре будет крах».
Активисты рассказали первому вице-премьеру ещё об одной проблеме. Согласно действующим нормам, получить официальное подтверждение, что в доме электротопление, совсем непросто.
«Если выданы технические условия на подключение газа, неважно, что само подключение возможно лишь через 500−600 дней, узаконить электроотопление в доме нельзя. А почему так? 600 дней мы чем должны отапливаться?».
Когда люди жалуются на непомерный рост расходов на тарифы ЖКХ, чиновники часто отвечают, что можно получить субсидии. В нынешней ситуации представители власти тоже пытаются таким образом сбить волну недовольства, но получается наоборот.
Они выдаются по социальным нормам, которые просто смешные. Так что жильцы индивидуальных домов остаются ни с чем! «— говорят собеседники “Клопс”.
По словам участников встречи, они совершенно случайно узнали, что ждёт уже с июля владельцев домов с электрокотлами. "В энергосбытовой компании нам дали полный расклад, а так бы и не были в курсе. При службе по тарифам есть общественный совет, у которого в функции входит взаимодействовать с населением и доносить до службы мнения жителей. И этот орган показал свою полную недееспособность.
И в ноябре будет просто крах. Многие уже начали продавать свои дома. Говорят, что осенью, когда пойдут счета в несколько десятков тысяч рублей за свет, уже не смогут продать".
«Нужно понимать, что нас ждёт».
Как сообщила Раиса Куликова, в областном правительстве намерены вновь вернуться к рассмотрению этой ситуации, в том числе изучить опыт других регионов. Жителям также было обещано упростить порядок легализации электроотопления в домах.
Активисты взяли паузу на пару недель и отозвали уведомление о проведении акции протеста. Участники встречи попросили власти защитить интересы жильцов домов не только с электрическим, но и с газовым отоплением. Последним уложиться в 350 киловатт-часов тоже практически невозможно.
«Надо, чтобы жители чётко понимали, что их ждёт, и думали, продавать ли дом, переселяться ли в квартиру или вообще уезжать из области», — подчеркнули участники встречи.
Недовольные предстоящим повышением расходов на электроэнергию калининградцы пожаловались президенту России. Власти региона считают, что для большинства жителей тарифы будут доступными.