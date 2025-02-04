308,3 миллиарда потратили на строительства жилья в Иркутской области в 2024

В Иркутской области в прошлом 2024 году ввели в строй жилье общей площадью 1 605,2 тысячи квадратных метров. Отметим, что это на 7,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ИА Альтаир со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата.