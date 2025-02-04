308,3 миллиарда потратили на строительства жилья в Иркутской области в 2024

В Иркутской области в прошлом 2024 году ввели в строй жилье общей площадью 1 605,2 тысячи квадратных метров. Отметим, что это на 7,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ИА Альтаир со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата.
Значительный рост (на 15,7%) по объему ввода жилья отметили в сельской местности, на эти территориях приходится 56,1% общего ввода.
Жилищное строительство выросло на 18,1%, высокие темпы отмечали и в 2023. Жители региона на свои накопления, либо с помощью кредитов возвели 1 200 тысячи квадратных метров, это 74,8% от общей площади. Значительная часть новых домов была построена на дачных участках (больше на 37,5%).
— Среди муниципальных образований региона на первом месте по вводу жилья стабильно остается Иркутский район. Здесь было построено индивидуальных домов и многоквартирных зданий общей площадью 760 тыс. кв. м, что соответствует 4 524 квадратным метрам на тысячу жителей — этот показатель в 6,6 раза превышает областной уровень, — отметили в агентстве.
А на втором и третьем месте оказались Ольхонский и Шелеховский районы, там сдали под ключ 1 409 и 1 246 квадратов.
Всего в 2024 на строительство ушло 308,3 миллиарда рублей. В эксплуатацию сдано 9 957 зданий, из которых 341 — нежилые (промышленные, учебные, административные и другие).
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