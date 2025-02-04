На трассы Ростовской области для расчистки снега вывели 63 спецмашины

За ночь на трассах в Ростовской области в расчистке снега задействовали 63 единицы техники. При обработке проезжей части было израсходовано 2,9 тысячи тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
В дорожном агентстве отмечают: в течение суток в регионе еще возможны снегопады с понижением температуры воздуха до нулевой отметки.
— Продолжается круглосуточное дежурство. Количество специализированных дорожных машин регулируется по обстановке. Ситуация контролируется при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, а также камер, расположенных вдоль дорог, — говорится в сообщении ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.
Водителей призывают быть осторожными. Нужно строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.