На трассы Ростовской области для расчистки снега вывели 63 спецмашины

За ночь на трассах в Ростовской области в расчистке снега задействовали 63 единицы техники. При обработке проезжей части было израсходовано 2,9 тысячи тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.