Количество рейсов из Петербурга в Стамбул увеличится с 14 марта

По понедельникам самолеты из Северной столицы будут вылетать в 04:05, а приземляться в Стамбуле в 08:00. По средам, пятницам и воскресеньям из Пулково рейсы будут отправляться в 03:05, а прибывать в аэропорт имени Сабихи Гекчен в 07:00. Время в пути составит 3 часа 55 минут.