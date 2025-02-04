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Количество рейсов из Петербурга в Стамбул увеличится с 14 марта

Впервые из Пулково в Стамбул начнут летать самолеты турецкой авиакомпании AJet.

Источник: Комсомольская правда

Турецкая авиакомпания AJet с 14 марта впервые начнет выполнять рейсы из Петербурга в Стамбул. Благодаря этому количество рейсов между двумя этими городами увеличится с 42 до 46 в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

— Перелеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, — уточнили в пресс-службе.

По понедельникам самолеты из Северной столицы будут вылетать в 04:05, а приземляться в Стамбуле в 08:00. По средам, пятницам и воскресеньям из Пулково рейсы будут отправляться в 03:05, а прибывать в аэропорт имени Сабихи Гекчен в 07:00. Время в пути составит 3 часа 55 минут.

Уточняется, что расстояние от этого турецкого аэропорта до центральных районов Стамбула составляет около 45 километров, так что пассажиры быстро смогут добраться до главных достопримечательностей города.