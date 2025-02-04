Минархитектуры сказало, в каких случаях можно выкупить арендное жилье в Беларуси

Также представитель ведомства назвала указ президента Беларуси № 121 от 7 апреля 2020 года «О жилищных отношениях». Документ предусматривает передачу в собственность белорусов одноквартирных жилых домов и квартир в блокированных жилых домах в случае некоторых условий. Так, жилье должно быть предоставлено в пользование до 1 апреля 2014 года, но за исключением предоставленных на период трудовых отношений специальных жилых помещений и жилых домов сельхозорганизаций. Кроме того, одноквартирные, блокированные жилые дома и их придомовые территории, квартиры в блокированных жилых домах должны быть признаны не соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям. Вместе с тем они должны быть при этом пригодными для проживания.