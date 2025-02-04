Минархитектуры сказало, в каких случаях можно выкупить арендное жилье в Беларуси

Минстройархитектуры сказало, можно ли выкупить арендное жилье в Беларуси. Подробности БелТА озвучила начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Василючек.
Специалист обратила внимание на то, что в Жилищном кодексе указано, что продажа арендного жилья, жилых помещений соцпользования и в общежитиях, специальных жилых помещений, как и их отчуждение на безвозмездной основе не допускаются, но есть исключения. Она уточнила, что отдельными указами президент Беларуси есть возможность передачи в собственность нанимателя арендного жилья, которое расположено в сельской местности.
Кроме того, указом главы государства № 253 «Об отдельных вопросах купли-продажи жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций» от 17 июня 2011 года была определена возможность передачи в собственность нанимателей жилых домов или же квартир, находящихся в населенных пунктах, где численность населения до 20 тысяч. Указанное жилье должно быть в государственной и частной собственности и хозведении, оперативном управлении либо безвозмездном пользовании сельхозорганизаций или быть переданным в коммунальную собственность в рамках финансового оздоровления. В данном случае речь идет про жилье, которое построено или же реконструировано, купленное с государственной поддержкой.
Василючек заметила, что даже после передачи жилых помещений организациям ЖКХ в рамках финансового оздоровления сельхозорганизаций люди, которые живут в арендном жилье, имеют право купить в собственность занимаемые помещения.
Вместе с тем специалист добавила, что претендовать на получение в собственность арендного жилья есть возможность и у военнослужащих. Так, указом главы государства № 37 от 13 февраля 2023 года указанная возможность дается нанимателям-военнослужащим арендного жилья, но все зависит от выслуги. В том случае, если она составляет 20 лет, то жилье будет передано на безвозмездной основе по оценочной стоимости, однако не выше рыночной. Если же выслуга 25 лет, то жилье передается безвозмездно.
Представитель Министерства архитектуры и строительства обратила внимание еще на один указ президента — № 177 «О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области» от 28 мая 2020 года. Согласно данному документу, после 30 июня 2025 года будет предоставляться возможность передачи в собственность нанимателей арендного жилья за 10% его стоимости и в случае соблюдения целого ряда условий.
«Во-первых, наличие у покупателя права владения и пользования арендным жильем в течение не менее 10 лет непрерывно, исчисленных с 1 июля 2015 года для покупателей арендного жилья, предоставленного до указанной даты, или с даты заключения договора найма жилого помещения — для покупателей арендного жилья, предоставленного после 30 июня 2015 года», — сказано в сообщении.
Кроме того, покупатель должен работать в организации не менее десяти лет непрерывно, которые были насчитаны с 30 июня 2015 года. Также должна отсутствовать задолженность как по оплате за пользование арендным жильем, так и оплате за коммунальные услуги.
Специалист добавила, что названным указом уже предоставляется возможность покупки незаселенного невостребованного жилья за 10% его стоимости, но при условии сохранения трудовых отношений с организациями Могилевской области в течение не менее трех лет. Василючек обратила внимание на то, что еще одним указом главы государства № 237 «О распоряжении государственным жилищным фондом» от 13 июня 2018 года была установлена возможность покупки незаселенных жилых домов и квартир, которые расположены в сельской местности и находятся в государственной собственности, на аукционе, в том числе с начальной ценой, равной одной базовой величине, или 42 рублям (по состоянию на 4 февраля 2025 года).
Кроме того, покупка возможна в отдельных случаях без проведения аукциона, но при условии, что жилье невостребовано в течение полугода и более в качестве арендного, «жилых помещений соцпользования и специальных жилых помещений и письменного отказа местных исполнительных и распорядительных органов от их приобретения в коммунальную собственность».
Также представитель ведомства назвала указ президента Беларуси № 121 от 7 апреля 2020 года «О жилищных отношениях». Документ предусматривает передачу в собственность белорусов одноквартирных жилых домов и квартир в блокированных жилых домах в случае некоторых условий. Так, жилье должно быть предоставлено в пользование до 1 апреля 2014 года, но за исключением предоставленных на период трудовых отношений специальных жилых помещений и жилых домов сельхозорганизаций. Кроме того, одноквартирные, блокированные жилые дома и их придомовые территории, квартиры в блокированных жилых домах должны быть признаны не соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям. Вместе с тем они должны быть при этом пригодными для проживания.
Тем временем Министерство ЖКХ назвало условия предоставления арендного жилья «по работе»: «Недорого, но только на время работы служащих и рабочих, которых не хватает».
Кроме того, МинЖКХ назвало первоочередных получателей арендного жилья в Беларуси.
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