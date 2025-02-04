Лукашенко сказал о создании комиссии для формирования нового правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сформировать комиссию для выработки предложений по формированию нового состава правительства, сообщает БелТА.
Глава страны на совещании отметил, что ему хотелось бы, чтобы и его доверенные лица сказали «свое слово по правительству».
— Будем решать по правительству, — прокомментировал он.
Также президент подчеркнул, что комиссию для формирования нового белорусского правительства следует создать из высших должностных лиц. Он напомнил, что исполняющее на данный момент обязанности правительство ранее сложило свои полномочия. И сказал, что по составу нового правительства следует «смотреть по списку».
— Надо сейчас посмотреть по списку, начиная от премьер-министра до руководителя концерна и губернаторов. На этой комиссии Кочанова, Сергеенко (руководители палат парламента. — Ред.), генеральный прокурор и так далее — вот эта верхушка. Хотелось бы, чтобы вы свои предложения внесли, ваше мнение мы рассмотрим при принятии решений, — подытожил белорусский лидер.
Также Александр Лукашенко сказал какое хочет новое правительство: «Которое не будет ходить и плакаться».
Напомним, что правительство Беларуси сложило полномочия 3 февраля перед избранным президентом.
После чего президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава.