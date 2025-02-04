Омичи заработали порядка 5 млн рублей за вклад в экологию

С 2022 года омичи заработали около 5 млн рублей на сдаче мусора. В пресс-службе администрации Октябрьского округа напомнили, что сдать мусор на переработку можно в экопункте на Лизе Чайкиной.
Для сдачи мусора в экопункте омичам необходимо отсортировать: картон, бумагу, алюминий, пластик, стекло и так далее.
Проект ведет свою деятельность с сентября 2022 года. За это время омичи сдали на переработку около 100 тонн вторсырья, заработав на этом порядка 5 млн рублей.
Экопункт работает по адресу: улица Лизы Чайкиной, 1. Время работы — с 09:00 до 18:00 со вторника по субботу, в воскресенье и понедельник — выходной.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске предпринимателей пытались заставить до 20 раз больше платить за мусор.