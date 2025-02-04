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В Екатеринбурге у ЦПКиО появится самая большая собачья площадка

В Екатеринбурге откроют огромную собачью площадку в 3,5 тысячи квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на набережной у ЦПКиО появится самая большая собачья площадка. В будущем локация станет полноценным парком. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Сегодня на территории почти 36 тысяч квадратных метров находится неухоженная зеленая зона. Более 2 тысяч деревьев, в основном клены, ивы, сосны и березы, занимают на ней 6,5 тысячи «квадратов». Также на локации есть старый пешеходный мост и отсутствует освещение, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Предполагается, что вместо пустыря появится зеленая зона. Она будет выполнять сразу четыре функции: обеспечение транзитного движения, сохранение видового разнообразия, тихий отдых и детская площадка.

Пространство разделят на десять зон. Основными из них являются: прогулочная, спортивная, природная, развлекательная и для выгула собак. Последняя окажется в южной части.

ЖКХ