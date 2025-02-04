В Екатеринбурге у ЦПКиО появится самая большая собачья площадка

— Сегодня на территории почти 36 тысяч квадратных метров находится неухоженная зеленая зона. Более 2 тысяч деревьев, в основном клены, ивы, сосны и березы, занимают на ней 6,5 тысячи «квадратов». Также на локации есть старый пешеходный мост и отсутствует освещение, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.