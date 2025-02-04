Жители Башкирии сумели отсудить у «Спортмастера» стоимость сертификатов

Жители Башкирии сумели в суде добиться возвращения стоимости подарочных сертификатов от «Спортмастера». Компания отказывалась вернуть 9,5 тысяч рублей двоим жителям республики, несмотря на то, что по закону они имела право сдать подарочный сертификат.
Чтобы защитить свои права покупатели обратились за разъяснения в региональный Роспотребнадзор, а затем подали иск. Суд встал на сторону жителей Башкирии и потребовал у компании возместить не только стоимость сертификатов, но и выплатить компенсацию и штраф.
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