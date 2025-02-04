Жители Башкирии сумели отсудить у «Спортмастера» стоимость сертификатов

Чтобы защитить свои права покупатели обратились за разъяснения в региональный Роспотребнадзор, а затем подали иск. Суд встал на сторону жителей Башкирии и потребовал у компании возместить не только стоимость сертификатов, но и выплатить компенсацию и штраф.