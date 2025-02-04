Наплавной мост разобрали Павлове Нижегородской области из-за раннего ледохода

В 9:00 наплавной мост, связывающий райцентр с крупным поселком Тумботино, частично демонтировали, и организовали работу бесплатного парома. Паромная переправа работает ежедневно с 5:00 до 22:00 с интервалом в полчаса. Также паром дежурит в ночное время на случай перевозки экстренных служб.