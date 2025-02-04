Названы самые дорогие и дешевые регионы Казахстана

Рост цен на товары и услуги напрямую влияет на увеличение ПМ. Сезонные колебания: в определенные периоды года, особенно в зимние месяцы, расходы на отопление и теплую одежду могут повышать ПМ. Региональные особенности: различия в уровне экономического развития, доступности товаров и услуг, а также климатические условия приводят к вариациям ПМ по регионам.