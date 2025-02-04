Названы самые дорогие и дешевые регионы Казахстана

Напомним, что прожиточный минимум (ПМ) должен теоретически позволить среднестатистическому казахстанцу удовлетворить все свои минимальные потребности. При этом 55% от прожиточного минимума (то есть 28 351 тенге и 40 тиынов) предусмотрено на продукты питания, а оставшиеся 45% — на покупку необходимых непродовольственных товаров и оплату услуг.
Так, в январе 2025 года, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, самые высокие значения ПМ были зафиксированы в:
- Мангистауской области (61 498 тенге);
- Алматинской области (55 558 тенге);
- Астане (55 015 тенге);Алматы (54 222 тенге);
- Восточно-Казахстанской области (54 138 тенге).
Самый низкий показатель наблюдался в Актюбинской (46 217 тенге), Кызылординской (46 280 тенге) областях.
В январе 2025 года наибольший рост ПМ по сравнению с декабрем 2024 года отмечен в Алматинской области (увеличение на 6,7%), тогда как самый незначительный рост зафиксирован в Костанайской области (увеличение на 0,9%).
Важно понимать, что изменения в величине прожиточного минимума обусловлены несколькими факторами:
Рост цен на товары и услуги напрямую влияет на увеличение ПМ. Сезонные колебания: в определенные периоды года, особенно в зимние месяцы, расходы на отопление и теплую одежду могут повышать ПМ. Региональные особенности: различия в уровне экономического развития, доступности товаров и услуг, а также климатические условия приводят к вариациям ПМ по регионам.
При этом уровень инфляции в Казахстане варьируется в зависимости от региона, что обусловлено рядом факторов, влияющих на динамику цен.
Структура потребления. Каждый регион имеет свои особенности в потребительских предпочтениях. Например, на юге страны жители потребляют больше овощей, тогда как на севере — мяса. Такие различия в структуре потребления влияют на динамику цен в регионах.
Экономическая активность и доходы населения. Различия в темпах экономического развития регионов приводят к неоднородности в уровне доходов населения. В регионах с более высокой экономической активностью и доходами спрос на товары и услуги выше, что может способствовать росту цен.
Логистические и транспортные издержки. Удаленность региона от основных производственных и торговых центров влияет на стоимость доставки товаров. Например, в Мангистауской области, расположенной на западе страны, транспортные расходы выше, что отражается на конечных ценах для потребителей.
Вот конкретные примеры региональных различий в инфляции:
Карагандинская область. В 2024 году годовая инфляция составила 10,8%, что выше среднереспубликанского уровня. Это связано с ростом цен на продовольственные товары и услуги. Мангистауская область. Инфляция достигла 10,1%, что обусловлено высокими транспортными издержками и особенностями оплаты труда и регионального рынка. Кызылординская область. Здесь зафиксирован самый низкий уровень инфляции — 8,1%, что связано с местными особенностями сельского хозяйства, насыщением рынка собственной продукцией и стабильностью цен на основные продукты питания.