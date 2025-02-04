Зинэтула Билялетдинов объяснил, зачем «Ак Барсу» новая арена

Эта локация должна быть не менее удачной, чем у самой «Татнефть-Арены». В хоккее самое важное — это само действо на льду и результат. Я всегда об этом говорил. Но сам хоккей существует для кого? Для зрителей и болельщиков. И тут важны две вещи: во-первых, комфорт, а во-вторых, вместительность, чтобы билетов хватало всем желающим. Поэтому если строить новую арену, то нужно это делать на высшем уровне. Впрочем, в Татарстане по-другому и не умеют. Важно все сделать максимально для людей, для комфорта болельщиков любого возраста. От детей и до пожилых людей.