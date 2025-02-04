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Зинэтула Билялетдинов объяснил, зачем «Ак Барсу» новая арена

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билелялетдинов оценил целесообразность постройки новой арены для казанского клуба. Как он сообщил корреспонденту «ТИ-Спорта», стадион необходим для трехкратного обладателя Кубка Гагарина.

Источник: ИА Татар-информ

Отметим, что все три трофея казанская команда завоевала под руководством Билялетдинова.

«Новая современная арена для “Ак Барса” — это хорошая идея. В Казани сколько лет жил и работал, всегда много людей ходит на хоккей. В Татарстане в целом очень любят наш вид спорта и хорошо разбираются в нем. Многие ходят целыми семьями, с детьми», — заявил Билялетдинов.

Кроме того, тренер отметил важность выбора локации в Казани под строительство новой арены. По его словам, в Татарстане должны подойти к этому вопросу и построить стадион на высшем уровне.

Эта локация должна быть не менее удачной, чем у самой «Татнефть-Арены». В хоккее самое важное — это само действо на льду и результат. Я всегда об этом говорил. Но сам хоккей существует для кого? Для зрителей и болельщиков. И тут важны две вещи: во-первых, комфорт, а во-вторых, вместительность, чтобы билетов хватало всем желающим. Поэтому если строить новую арену, то нужно это делать на высшем уровне. Впрочем, в Татарстане по-другому и не умеют. Важно все сделать максимально для людей, для комфорта болельщиков любого возраста. От детей и до пожилых людей.

сказал Зинэтула Хайдярович

Напомним, что в «Ак Барсе» признают актуальность вопроса. Сегодня «ТИ-Спорт» опубликовал большой материал на эту тему.