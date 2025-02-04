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Более сотни деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за снега

С улиц Ростова-на-Дону вывозят больше сотни деревьев, упавших во время непогоды.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за мокрого и тяжелого снега рухнули больше сотни деревьев. Об этом днем 4 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области и в управлении по делам ГО и ЧС.

По данным городских спасателей, упало к этому моменту 129 деревьев. Больше всего подобных случаев произошло в Советском и Октябрьском районах. Известно, что специалисты уже ликвидировали последствия 28 падений, 25 деревьев распилили и убрали.

Напомним, ранее сообщалось о падении 41 дерева в донской столице. Погибших и пострадавших не было.

Жителям города и всего региона напоминают: во время и после снегопада лучше не стоять рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными вывесками и разного рода легкими конструкциями. Нельзя подходить к оборванным проводам.